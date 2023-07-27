Держпереворот у Нігері: реакція світу та до чого тут “Вагнер” — BBC

Солдати в Нігері на національному телебаченні оголосили про державний переворот.

Нігерійські солдати заявили, що призупинили роботу всіх інститутів і закрили кордони країни. Президент Нігеру Мохамед Базум, який був союзником України в Африці, утримується військами президентської гвардії з ранку 26 липня.

Про це інформує BBC.

У телефонній розмові держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв йому “непохитну підтримку” з боку Вашингтона. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш також повідомив, що говорив з президентом і запропонував повну підтримку ООН багатій на уран країні.

Базум є ключовим союзником Заходу в боротьбі проти ісламістських бойовиків у Західній Африці. Дві сусідні країни, Малі і Буркіна-Фасо, в останні роки пережили перевороти, спровоковані джихадистськими повстаннями.

В обох країнах нові військові лідери посварилися з Францією, колишньою колоніальною державою, яка також раніше керувала Нігером — величезною посушливою країною на краю пустелі Сахара і однією з найбідніших країн світу.

Місцезнаходження Базума невідоме, але у своїй заяві в Твіттері в 27 липня вранці він зазначив, що “важко здобуті завоювання будуть захищені” і що нігерійці, які люблять демократію, про це подбають.

Міністр закордонних справ Хассумі Массуду оголосив себе главою держави і закликав усіх демократів “зробити так, щоб ця авантюра провалилася”.

У телевізійному оголошенні 26 липня полковник Амаду Абдраман, разом з дев'ятьма іншими солдатами у формі, що стояли за ним, заявив: “Ми вирішили покласти край режиму, який вам відомий. Це стало наслідком тривалого погіршення ситуації з безпекою, а також поганого економічного і соціального управління”.

Він також повідомив, що всі державні установи країни призупинили свою роботу, і що керівники міністерств будуть займатися повсякденними справами.

“Всіх зовнішніх партнерів просять не втручатися, — продовжив він. — Наземні та повітряні кордони закриті до стабілізації ситуації”.

Military coup in #Niger bad news for #France. France was able to use Uranium from their former colony to run their Nuclear Power plants.

Pro-French government was removed.

France is rapidly losing its position in #Africa pic.twitter.com/Nnoo1TJ2mP — Arthur Morgan (@ArthurM40330824) July 27, 2023

Він додав, що нічна комендантська година буде діяти з 22:00 до 05:00 за місцевим часом до подальшого повідомлення.

Полковник Абдраман сказав, що солдати діють від імені Національної ради захисту батьківщини (CNSP).

Після телевізійної заяви солдатів Блінкен закликав звільнити президента Базума. На пресконференції в Новій Зеландії він заявив, що “це явно є спробою захопити владу силою і порушити конституцію”.

У сусідньому Малі добре озброєні російські найманці “Вагнера” допомагають військовому режиму боротися з джихадистськими повстанцями. Заворушення в Нігері відбуваються на тлі існуючого занепокоєння Заходу операціями “Вагнера” і нестабільністю в Сахельському регіоні.

Президент Володимир Путін, який прагне розширити російський вплив в Африці, прийняв африканських лідерів у Санкт-Петербурзі 27 липня.

Західноафриканський економічний блок ЕКОВАС заявив, що “найрішучішим чином засуджує спробу силового захоплення влади” в Нігері.

Від імені ЕКОВАС президент Беніну Патріс Талон прибув до столиці Нігеру Ніамей з посередницькою місією.

Талон заявив, що для відновлення конституційного порядку в Нігері будуть використані “всі засоби”, якщо це буде необхідно, “але ідеальним варіантом було б, щоб все відбувалося в мирі та злагоді”.

Раніше 26 липня натовпи людей в Ніамеї вийшли на вулиці на підтримку Базума. Кореспондент BBC також бачив добре озброєні сили, лояльні до президента, розміщені навколо національної телерадіокомпанії.

У місті було переважно мирно, хоча солдати, що стояли за переворотом, стріляли, щоб розігнати протести.

Нігер бореться з двома ісламістськими повстанцями — одним на південному заході, який прийшов з Малі в 2015 році, і другим на південному сході, в якому беруть участь джихадисти, що базуються на північному сході Нігерії.

Президент Базум, який був демократично обраний у 2021 році, є близьким союзником Франції та інших західних країн.

З моменту здобуття незалежності від Франції в 1960 році Нігер пережив чотири перевороти, а також численні їх спроби.

Аналіз секретного кореспондента BBC Френка Гарднера

Цей переворот став ще однією поганою новиною для зусиль Франції і Заходу з відновлення стабільності в частині Західної Африки, відомій як Сахель. Коли сусідня Малі вирішила співпрацювати з російською ПВК “Вагнер” замість французів, Париж переніс центр своїх операцій в регіоні до Нігеру.

Цей переворот, навіть якщо він виявиться короткочасним, показав, що навіть на Нігер не завжди можна покладатися як на постійну безпечну базу. Західний вплив в регіоні зменшується, як басейн з водою в посушливий сезон.

Уряди Буркіна-Фасо, Центральноафриканської Республіки (ЦАР) і Малі вирішили, що вони краще співпрацюватимуть з жорстокими російськими найманцями, ніж з будь-якими західними силами. Першочергові інтереси “Вагнера” в Африці, як виявилося, полягають більше у збагаченні та розширенні впливу Кремля, аніж у досягненні цілей Заходу, який намагається сприяти кращому управлінню країною.

Для двох основних повстанських угруповань у регіоні, пов'язаних з так званою “Ісламською державою” і “Аль-Каїдою”, це хороша новина. Вони процвітають в умовах нестабільності, поганого управління і невдоволення місцевим населенням урядом. Тому переворот в Нігері, ймовірно, ще більше ускладнить зусилля з їх стримування.

Нагадаємо, військові у Нігері заблокували розташовані поруч з палацом міністерства. Персонал усередині президентського палацу не має доступу до своїх офісів. Інші ЗМІ стверджують, що заколотниками є бійці президентської гвардії.

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