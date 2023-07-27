"Це піар-шоу Путіна": німецька міністерка про саміт "Росія — Африка"

Росія говорить, що вона "антиколоніальна країна", але її дії показують рівно протилежне, сказала міністерка.

Саміт "Росія — Африка", який відбувається у Санкт-Петербурзі, є ніщо іншим як піар-шоу російського диктатора Путіна.

Про це заявила міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце, інформує ZDF.

Вона нагадала, що кремлівський режим обіцяє країнам Африки дешеве зерно, але при цьому бомбардує українські порти.

"Той, хто обіцяє африканським країнам дешеву російську пшеницю і при цьому бомбардує українські зернові порти, хоче не боротися з голодом, а лише створювати нові залежності", - наголосила міністр.

Вона зазначила, що Росія говорить, що вона "антиколоніальна країна", але її дії показують рівно протилежне.

"Це (саміт Росія — Африка - ред.) - піар-шоу Путіна", - підкреслила Шульце.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на форумі "Росія – Африка", що триває у російському Санкт-Петербурзі, голова Африканського союзу, президент Коморських островів Азалі Ассумані звернувся до учасників колишньої "зернової угоди" з проханням полегшити доставку російського та українського зерна на континент.

Крім того, ми раніше інформували, що російські окупанти після виходу держави із "зернової угоди" протягом дев’яти днів атак по півдню України пошкодили або частково знищили 26 об'єктів портової інфраструктури та п’ять цивільних суден.

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