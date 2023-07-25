Путін збільшує армію РФ: як зміниться віковий ценз для резервістів

Путін підвищив граничний вік, до якого можуть бути мобілізовані російські резервісти, до 55 років, очевидно, намагаючись збільшити чисельність свого війська.

Новий закон, підписаний російським президентом Володимиром Путіним, означає, що офіцери вищого офіцерського складу можуть бути мобілізовані до 55 років (раніше — до 50 років), тоді як рядовий і сержантський склад може бути призваний до 40 років (раніше — до 35 років).

Про це пише The Telegraph.

Нижній віковий ценз для офіцерів середньої ланки буде підвищено до 50 років з 45 років, як це було раніше.

Зміни, які будуть поступово впроваджуватися протягом чотирьох років з 2024 по 2028 рік, означають, що офіцери вищого офіцерського складу зможуть служити за законом до 70 років.

Згідно з російським законодавством, кожен, хто раніше служив в армії або перебуває в резерві країни, є основним кандидатом на призов у разі мобілізації або оголошення війни з боку Москви.

Росія утримується від офіційного оголошення війни Україні, незважаючи на повномасштабне вторгнення в лютому минулого року. Натомість вона неодноразово представляла свій наступ як всередині країни, так і за кордоном як “спеціальну військову операцію”.

Розширити резерв призовників

Рішення Путіна розширити граничний вік, з якого резервісти можуть бути призвані на військову службу, фактично значно полегшить російським військовим розширення резерву новобранців у випадку, якщо Кремль оголосить нову хвилю мобілізації.

Поправки Путіна стали частиною законодавчої кампанії з ліквідації лазівок, які дозволяли росіянам відносно легко ухилятися від призову. Очікується, що 25 липня російський парламент ухвалить законопроєкт, який збільшить штрафи за відмову з'явитися до військкомату після отримання повістки.

Очікується, що росіянам також доведеться платити штраф за неповідомлення військкомату про зміну адреси або контактних даних.

У квітні Росія прийняла закон, який наклав заборону на виїзд з країни для тих, хто отримав повістку, але не з'явився до військкомату.

Урядовці заявили, що база даних, яка об'єднає справи призовників з військкоматів з даними прикордонників, унеможливить легальну втечу з країни після вручення повістки.

У вересні минулого року Москва оголосила “часткову мобілізацію” 300 000 резервістів, що змусило сотні тисяч інших покинути Росію, щоб уникнути відправки на війну.

Російська неурядова організація, яка допомагає резервістам ухилитися від призову, описала останні поправки як такі, що потенційно закладають підґрунтя для нової мобілізації, орієнтованої на старшу когорту потенційних військових.

Нагадаємо, більшість росіян здебільшого підтримують війну, яку розпочав Кремль в Україні, та готові до того, що вона триватиме довго. Такі результати опитування опублікувала незалежна російська дослідницька організація “Левада-центр".

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