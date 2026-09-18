Африканський континент розпадається на частини: науковці зафіксували незворотний процес

Африка / фото ілюстративне

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Земна кора під Африканським континентом стоншується значно швидше, ніж вважали науковці раніше. Східноафриканська рифтова система вже перетнула критичну межу, після якої розкол материка і утворення нового океану є лише питанням часу.

Пропри те, що за людськими мірками цей процес розтягнеться на мільйони років, у масштабах нашої планети розпад відбудеться практично миттєво, пише наукове видання ScienceAlert.

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Нове дослідження геологів з Колумбійського університету не лише змінює уявлення про швидкість тектонічних процесів, а й по-новому пояснює походження людства. Виявляється, що активне формування рифту колись створило ідеальні умови для збереження кісток наших далеких предків, що й зробило цей регіон головною скарбницею найдавніших артефактів.

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Геолог Колумбійського університету Крістіан Роуен пояснює: цей регіон міг і не бути унікальною колискою людства. Імовірно, геологічні зсуви просто створили там ідеальні умови для збереження решток.

Континенти постійно рухаються, хоч це й непомітно. Понад 200 мільйонів років тому вони утворювали єдиний суперконтинент, до якого, за прогнозами, знову наблизяться в майбутньому. Зіткнення тектонічних плит народжує гори, а їхній розхід — нові океани. Саме це зараз відбувається зі Східноафриканським рифтом, де Африканська плита розколюється на велику Нубійську та меншу Сомалійську.

Науковці дослідили Турканський рифт, що простягається через Кенію та Ефіопію, і виміряли товщину місцевої земної кори.

Виявилося, що в центрі розколу вона стоншилася до 13 кілометрів, тоді як по краях сягає понад 35 кілометрів. Оскільки позначка нижча за 15 кілометрів вважається критичною, рифт уже увійшов у фазу активного звуження, після якої остаточний розпад материка стає неминучим.

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«Чим тонша стає земна кора, тим слабшою вона стає, що сприяє продовженню рифтогенезу», — наголошує дослідник Роуен.

За кілька мільйонів років цей процес завершиться утворенням нового океану. Земна кора розтягнеться до межі, крізь неї почне вивергатися магма, яка потім збирається в басейни та охолоджується, утворюючи улоговину. Це стане новим морським дном, оскільки вода почне надходити з Індійського океану. У північно-східній Афарській западині цей процес вже розпочався.

Нинішня фаза розколу Турканського рифту стартувала орієнтовно чотири мільйони років тому — саме цим періодом датуються найдавніші рештки предків людини, знайдені в регіоні. Дослідники припускають, що це не є випадковістю, а наслідком тектонічних зрушень: активне накопичення осадів створило ідеальні умови для збереження скам’янілостей, що й перетворило цю місцевість на унікальний палеонтологічний літопис рифтової зони Туркана.

Раніше йшлося про те, що вчені виявили новий тектонічний кордон під Замбією, який у майбутньому може призвести до розколу Африки на дві частини. Йдеться про рифт Кафуе — частину Південно-Західно-Африканської рифтової системи довжиною близько 2500 км, що простягається від Танзанії до Намібії.

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