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- Наука та IT
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Африканський континент розпадається на частини: науковці зафіксували незворотний процес
Науковці з’ясували, що земна кора під Східною Африкою стоншилася до критичної позначки, прискорюючи розкол континенту та появу нового океану.
Земна кора під Африканським континентом стоншується значно швидше, ніж вважали науковці раніше. Східноафриканська рифтова система вже перетнула критичну межу, після якої розкол материка і утворення нового океану є лише питанням часу.
Пропри те, що за людськими мірками цей процес розтягнеться на мільйони років, у масштабах нашої планети розпад відбудеться практично миттєво, пише наукове видання ScienceAlert.
Нове дослідження геологів з Колумбійського університету не лише змінює уявлення про швидкість тектонічних процесів, а й по-новому пояснює походження людства. Виявляється, що активне формування рифту колись створило ідеальні умови для збереження кісток наших далеких предків, що й зробило цей регіон головною скарбницею найдавніших артефактів.
Геолог Колумбійського університету Крістіан Роуен пояснює: цей регіон міг і не бути унікальною колискою людства. Імовірно, геологічні зсуви просто створили там ідеальні умови для збереження решток.
Континенти постійно рухаються, хоч це й непомітно. Понад 200 мільйонів років тому вони утворювали єдиний суперконтинент, до якого, за прогнозами, знову наблизяться в майбутньому. Зіткнення тектонічних плит народжує гори, а їхній розхід — нові океани. Саме це зараз відбувається зі Східноафриканським рифтом, де Африканська плита розколюється на велику Нубійську та меншу Сомалійську.
Науковці дослідили Турканський рифт, що простягається через Кенію та Ефіопію, і виміряли товщину місцевої земної кори.
Виявилося, що в центрі розколу вона стоншилася до 13 кілометрів, тоді як по краях сягає понад 35 кілометрів. Оскільки позначка нижча за 15 кілометрів вважається критичною, рифт уже увійшов у фазу активного звуження, після якої остаточний розпад материка стає неминучим.
«Чим тонша стає земна кора, тим слабшою вона стає, що сприяє продовженню рифтогенезу», — наголошує дослідник Роуен.
За кілька мільйонів років цей процес завершиться утворенням нового океану. Земна кора розтягнеться до межі, крізь неї почне вивергатися магма, яка потім збирається в басейни та охолоджується, утворюючи улоговину. Це стане новим морським дном, оскільки вода почне надходити з Індійського океану. У північно-східній Афарській западині цей процес вже розпочався.
Нинішня фаза розколу Турканського рифту стартувала орієнтовно чотири мільйони років тому — саме цим періодом датуються найдавніші рештки предків людини, знайдені в регіоні. Дослідники припускають, що це не є випадковістю, а наслідком тектонічних зрушень: активне накопичення осадів створило ідеальні умови для збереження скам’янілостей, що й перетворило цю місцевість на унікальний палеонтологічний літопис рифтової зони Туркана.
Раніше йшлося про те, що вчені виявили новий тектонічний кордон під Замбією, який у майбутньому може призвести до розколу Африки на дві частини. Йдеться про рифт Кафуе — частину Південно-Західно-Африканської рифтової системи довжиною близько 2500 км, що простягається від Танзанії до Намібії.
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