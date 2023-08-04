"Процесом війни керує уже не Путін": експерт зробив несподівану заяву

В Україні процесом війни керує уже не російський диктатор Володимир Путін, а чекістська мафія.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов у Мережі.

Як зазначає експерт, чекістська мафія зараз створює усі умови для того, щоб примусити Захід до переговорів про завершення війни.

"Сьогодні чекістська мафія управляє процесом, вже не Путін. Путін, може бути, якісь розпорядження дає, але навряд чи вони доводяться до повного виконання. Наприклад, я більше, ніж упевнений, що Путін віддав наказ розправитися і з Пригожиним, і з "Вагнером" після заколоту", - зазначив Жданов.

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Також за його словами, Захід "прекрасно" розуміє ситуацію.

Водночас Жданов додав, що постачання озброєння Україні не припинялися і йдуть "за графіком".

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