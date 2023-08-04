Одержимий еротикою батько зробив вдома музей сексу із 10 000 старовинних іграшок та ляльок

Одержимий еротикою батько чотирьох дітей перетворив свій домашній офіс на музей сексу, щоб виставити 10 000 предметів, які він зібрав.

Про це пише Mirror.

Серед запасів предметів 56-річного Андраса Баголі є безліч вінтажних секс-іграшок, секс-ляльок і порнографічних фільмів. За його оцінками, вони коштують понад 44 000 доларів.

Тепер мешканець Ванкувера, Канада, сподівається відкрити музей для публіки, оскільки вважає, що історію сексу треба прославляти.

Андрас вперше захопився еротикою, коли йому було 11 років, після того, як він украв у свого батька брелок із піп-шоу. Відтоді він подорожував світом, купуючи і збираючи предмети, пов'язані з історією сексу, які показують, як індустрія та ставлення до еротики змінювалися з роками.

Обговорюючи своє незвичайне захоплення колекціонуванням пам'ятних речей із рейтингом X, він сказав: "Коли його не було вдома, я вкрав брелок для ключів із оголеною дамою, і воно в мене досі. Мої батьки змусили мене почати працювати в юному віці, щоб навчити мене добрим цінностям трудової етики, тому я працював у магазині на розі та заповнював полиці. У мене був доступ до всіх журналів для дорослих у задній частині магазину. Я перегортав усі журнали для дорослих, і в мене досі зберігається мій перший Playboy 1980 року".

Андрас Баголі / Фото: mirror.co.uk

Андрас додав, що його захоплення зростало з часом: "Моя сестра продавала новинки для дорослих на початку 80-х, коли мені було 12 або 13 років, і я брав з її набору декілька речей, наприклад, вібратор — я був одержимий усім, що пов'язане з еротикою. У віці 15 чи 16 років я просив позичити відеокасети у мого боса, який, як ми всі підозрювали, був свінг-холостяком. У мене було таке захоплення оголенням та сексом. Мені було дуже цікаво, і це продовжилося, коли я став старшим — на свій 18-й день народження я зустрів порнозірку Мерілін Чемберс".

Андраса, відомого в мережі як The Sex Collector, підтримує в його пошуках його дружина, 55-річна Брігітта. Жінка часто допомагає йому досліджувати нові знахідки, а четверо його дітей виросли навколо його колекції.

Чоловік вважає, що його сини, імена яких він не хоче називати, вважають колекцію "цікавою" і "не соромляться" її, а його "більш відкритий підхід" до розмов про секс та порнографію зробив їх "неймовірними джентльменами, які вміють поводитися з жінками з повагою".

Серед тисяч еротичних предметів, якими володіє Андрас, його фаворитом є набір секс-іграшок із фалоімітатором черепахового панцира з Японії 1700-х років, але насправді він хоче секс-ляльку з латексу, яка більше не виробляється.

"Стіни мого музею вкриті еротикою, а в мене є речі в сховищі, що світиться, — я хочу, щоб це мало якомога професійніший вигляд. У мене сотні та сотні вінтажних секс-іграшок, секс-ляльок та порнографічних фільмів, а також еротичні фото та книги, еротична народна творчість, еротичні картини – що завгодно в мене є. Я думаю, що історію сексу треба прославляти", - додав він.

Нагадаємо, велосипедист показав, як ледь не збив парочку, яка займалася сексом у лісі. Він заскочив їх на гарячому.

Читайте також: