Окупанти не мають жодного успіху на сході України - Генштаб

Російська окупаційна армія не має жодного успіху на сході України. Росіяни мають значні втрати на цій ділянці фронту.

Про це заявив представник Генерального штабу Збройних сил України Павло Ковальчук.

За його словами, українські Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках.

"На Бахмутському напрямку Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах. Важкі бої тривають", - повідомив речник.

Українські війська успішно відбили атаки окупантів у північній і центральній частинах Мар’їнки та Авдіївки на Донеччині. Ковальчук повідомив, що ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці

Крім того, ЗСУ продовжують наступ на Бердянському та Мелітопольському напрямках, завдають значних втрат російським окупантам, закріплюються на зайнятих позиціях.

Нагадаємо, аналітики ISW у своєму новому звіті повідомили, що ЗСУ просунулися на кількох напрямках. Сили оборони 3 серпня продовжували контрнаступальні операції на Бердянському (район кордону Запорізько-Донецької області) та Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямках. Окрім того, ЗСУ продовжують наступ на Бахмутському напрямку.

Читайте також: