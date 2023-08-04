У ЗСУ не виключають нових атак РФ: можливі провокації

Російські окупаційні війська тримають у Чорному морі носій крилатих ракет. Втім, рівень ракетної загрози залишаться високим. Крім того, РФ може вдатися до провокацій.

Про це повідомила під час телемарафону речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, агресорка Росія вивела у Чорне море 15 своїх кораблів, а в Азовське - одне судно. При цьому, наголосила Гуменюк, загарбники намагаються розосередити своє корабельне угруповування.

"В Чорному морі цілком ймовірно готуються до провокацій і намагаються розосередити свій корабельний склад, щоб він не був у одному місці скупчений. Що стосується ракетоносіїв, то зараз залишився один підводний човен на чергуванні. Це чотири ракети типу "Калібр", які готові до застосування", - сказала речниця.

У ЗСУ не виключають, що окупанти можуть завдати нових ракетних ударів по Україні. Саме тому рівень загрози залишається високим.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко припустив, що Росія готується до потужного удару. Він може плануватися ворогом після 20 серпня, напередодні головного свята України – Дня Незалежності.

Читайте також: