В ВСУ не исключают новых атак РФ: возможны провокации

Российские оккупационные войска держат в Черном море носитель крылатых ракет. Впрочем, уровень ракетной угрозы остается высоким. Кроме того, РФ может прибегнуть к провокациям.

Об этом сообщила во время телемарафона пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, агрессорка Россия вывела в Черное море 15 своих кораблей, а в Азовское – одно судно. При этом, подчеркнула Гуменюк, захватчики пытаются рассредоточить свою корабельную группировку.

"В Черном море по всей вероятности готовятся к провокациям и пытаются рассредоточить свой корабельный состав, чтобы он не был в одном месте скучен. Что касается ракетоносителей, то сейчас осталась одна подлодка на дежурстве. Это четыре ракеты типа "Калибр", которые готовы к применению ", — сказала спикер.

В ВСУ не исключают, что оккупанты могут нанести новые ракетные удары по Украине. Именно поэтому уровень угрозы остается высоким.

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предположил, что Россия готовится к мощному удару. Он может планироваться врагом после 20 августа, в канун главного праздника Украины – Дня Независимости.

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