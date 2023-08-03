В ВСУ просят украинцев не игнорировать воздушную тревогу

В оперативном командовании "Пивдень" просят украинцев не пренебрегать собственной безопасностью во время воздушной тревоги.

Об этом в утреннем видеообращении 3 августа отметил спикер ОК "Пивдень" Владислав Назаров.

"В целом ночь прошла спокойно. Хочу пожелать тихого и хорошего дня и напомнить: в случае ракетной опасности не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и проходить до укрытия", — подчеркнул Назаров.

К слову, на утро 3 августа РФ продолжается в Черном море 17 вражеских кораблей. Среди них есть два ракетоносителя. Возможен залп 12 "Калибров".

Напомним, начальница объединенного координационного прессцентра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что РФ стремительно увеличила количество кораблей в Черном море. По ее словам, после атаки дронами могут идти ракеты, опираясь на данные, полученные ВСУ, анализируя предварительную атаку.

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