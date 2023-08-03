Ракетная угроза: РФ стремительно увеличила количество кораблей в Черном море

Вражеские корабли были выведены на боевое дежурство в Черное море после длительной паузы, поэтому в ВСУ не исключают, что оккупанты могут совершить новую массированную атаку.

Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Она отметила, что корабельная группировка развернута достаточно мощно – 17 кораблей в Черном море и один корабль дежурит в Азовском море.

"Это говорит о том, что после длительной паузы ракетоносители были выведены на дежурство как раз после атаки "шахедов" на один из портов", — отметила Гуменюк.

По словам Гуменюк, после атаки дронами могут идти ракеты, опираясь на данные, полученные ВСУ, анализируя предварительную атаку. То есть враг обнаруживает системы противовоздушной обороны с помощью дронов, а затем прокладывает маршруты для ракет, чтобы нанести максимальное поражение. Однако Силы обороны готовы к возможной атаке.

Напомним, ночью 3 августа ВС РФ атаковали Киев беспилотными летательными аппаратами. На подлете в столицу силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено около 15 воздушных целей.

Всего зафиксированы пуски 15 дронов. Все враждебные цели уничтожены.