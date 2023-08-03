Россияне заявили о дронах над Калужской областью

В стране-агрессоре традиционно убеждают, что все БПЛА были сбиты.

Россияне заявили, что в ночь на 3 августа сбили в Калужской области шесть беспилотников при попытке пролета через регион.

Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"Сегодня ночью при попытке пролета через Калужскую область силами ПВО на юго-западе региона сбито 6 БПЛА", – говорится в заявлении губернатора.

Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.

Напомним, Москва подверглась второй атаке беспилотниками в ночь на 1 августа (предыдущая была 30 июля). Зафиксированы попадания в башни бизнес-центра "Москва Сити", где расположены в том числе и российские министерства.

В тот же день в Москве раздался взрыв на заводе счетно-аналитических машин имени В. Д. Калмыкова, после чего вспыхнул пожар.

По данным западных СМИ, Москву могли атаковать украинские дроны-камикадзе "Бобер".

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