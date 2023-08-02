Белгородским "добровольцам из ТРО" выдали оружие для защиты РФ — Кремль

Песков пожаловался пропагандистам на постоянные обстрелы в Белгородской области вроде бы из Украины.

В Кремле заявили, что из-за постоянных обстрелов в Белгородской области РФ так называемым "добровольцам территориальной обороны" было выдано оружие.

Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 2 августа, во время брифинга.

По его словам, решение о вооружении "добровольцев" было выполнено "в строгом соответствии с законом", добавив, что такой шаг сделан из-за постоянных обстрелов вроде бы с территории Украины.

"Здесь главное, чтобы все происходило в строгом соответствии с законом. Это меры, необходимые на фоне обстрелов, которые осуществляются с территории Украины", — сказал он.

Пытаясь прокомментировать обеспокоенность тем, что оружие может попасть не в руки "ТРО", Песков заверил, что все механизмы контроля действуют и будут тщательно внедрены, чтобы гарантировать, что распространение оружия хорошо регулируется.

"Оружие никогда не бывает бесконтрольным. Все механизмы контроля, конечно, должны быть тщательно реализованы и предусмотрены. Собственно, несомненно, что это так", — заявил Песков.

Напомним, ГУР МО перехватило разговор российского солдата, служащего в Белгородской области. Он устроил скандал на блокпоста и заявил, что больше не хочет на войну.

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