Как ВСУ используют чешскую РСЗО RM-70 Vampire (яркое видео)

Украинские военные удовлетворены работой чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. ВСУ называют ее "зверь-машиной".

Об этом рассказали воины 110-й отдельной механизированной бригады им. генерал-хорунжего Марка Безручко.

Как отмечается, ракетная установка, которую ВСУ получили от международных партнеров, несет на себе 40 снарядов РСЗО – работать она может как залпом, так и единичными выстрелами. Защитники получают цель, определяют, как до нее добраться, после чего выдвигаются на позицию и через три-четыре минуты уже готовы к огню.

А управлять огнем можно как из кабины, так и с помощью переносного устройства из ближайшего укрытия.

"Это зверь. Реально – зверь-машина. Когда стреляешь полный пакет, то впечатление просто ух, класс", – сказал топогеодезист RM-70 Vampire Иван.

Что интересно, к полномасштабному вторжению военный не имел отношения к военному делу, а работал на строительстве. Однако собратья всему научили мужчину.

"А кто, если не мы? Почему кто-то должен защищать мою родню и мою семью?" – добавил Павел.

Как ВСУ используют чешскую РСЗО RM-70 Vampire

Напомним, что в Крыму прогремели взрывы в районе двух авиабаз.

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