Россия держит в Черном море восемь кораблей: сколько "Калибров"

В акватории есть четыре "Калибра".
На утро 2 августа российские оккупационные войска держат на боевом дежурстве в Черном море шесть кораблей.
Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.
Отмечается, что из шести судов, находящихся в Черном море на боевом дежурстве, один носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до четырех ракет.
Кроме того, в акватории Азовского моря – один вражеский корабль. Тем временем в Средиземном море на боевом дежурстве есть восемь вражеских кораблей, из них два носителя крылатых ракет "Калибр". Их общий залп – до 24 ракет.
Напомним, капитан запаса ВМС Украины Андрей Рыженко рассказал, какое оружие нужно Украине, чтобы разблокировать Черное море. По его словам, необходима помощь западных партнеров. Это системы ПВО, самолеты, мобильные ракетные катера.