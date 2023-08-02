Россия держит в Черном море восемь кораблей: сколько "Калибров"

В акватории есть четыре "Калибра".

На утро 2 августа российские оккупационные войска держат на боевом дежурстве в Черном море шесть кораблей.

Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

Отмечается, что из шести судов, находящихся в Черном море на боевом дежурстве, один носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до четырех ракет.

Кроме того, в акватории Азовского моря – один вражеский корабль. Тем временем в Средиземном море на боевом дежурстве есть восемь вражеских кораблей, из них два носителя крылатых ракет "Калибр". Их общий залп – до 24 ракет.

Напомним, капитан запаса ВМС Украины Андрей Рыженко рассказал, какое оружие нужно Украине, чтобы разблокировать Черное море. По его словам, необходима помощь западных партнеров. Это системы ПВО, самолеты, мобильные ракетные катера.

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