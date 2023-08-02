В Красноярском крае РФ разбился гидросамолет: видео момента катастрофы

Аппарат врезался в берег и взорвался.

В Красноярском крае России разбился частный гидросамолет и оба присутствовавших на борту человека погибли.

Об этом сообщили российские средства массовой пропаганды.

Там уточнили, что гидросамолет потерпел крушение во время взлета с реки Дудинка. Оба находившихся на борту погибли.

По этому факту российский Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Российские паблики выложили видео с моментом крушения авиасуда. На ролике видно, как аппарат набирал высоту из реки, первые секунды летел прямо, а затем его начало разворачивать направо. Врезавшись в берег, гидросамолет взорвался.

Фото с места крушения гидросамолета в Красноярском крае РФ/Фото: российские Телеграм-каналы

Катастрофу гидросамолета в Красноярском крае сняли на видео

Напомним, 27 июля вертолет Ми-26 российских пограничников врезался в осветительную мачту при приземлении в аэропорту Якутска. У авиасуда оторвало хвост.

В тот же день на Алтае разбился вертолет Ми-8 с 13-ю туристами и тремя членами экипажа на борту. Авиасудно задело провода и столб, упало и загорелось – место катастрофы сняли на фото и видео.

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