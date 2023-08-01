В России произошел очередной масштабный пожар (яркое видео)

Что именно стало причиной возгорания – пока неизвестно, однако горит складское помещение.

В российском Подмосковье произошел сильный пожар рядом с торговым магазином Леруа Мерлен. Дым от огня виден за много километров от места инцидента.

Об этом пишут российские телеграммы-каналы.

На кадрах из видео, обнародованных очевидцами пожара, видно, как в небо поднимается огромный белый столб дыма. Также видно сильное пламя. Что именно стало причиной возгорания – пока неизвестно, однако горит складское помещение. Понятно только, что чрезвычайное событие произошло в районе Котельников в Подмосковье.

В Подмосковье произошел очередной масштабный пожар

Напомним, что в России испугались атак и заявили, что будут лучше "защищаться с воздуха и моря".

Читайте также: