В России произошел очередной масштабный пожар (яркое видео)

Что именно стало причиной возгорания – пока неизвестно, однако горит складское помещение.
В российском Подмосковье произошел сильный пожар рядом с торговым магазином Леруа Мерлен. Дым от огня виден за много километров от места инцидента.
Об этом пишут российские телеграммы-каналы.
На кадрах из видео, обнародованных очевидцами пожара, видно, как в небо поднимается огромный белый столб дыма. Также видно сильное пламя. Что именно стало причиной возгорания – пока неизвестно, однако горит складское помещение. Понятно только, что чрезвычайное событие произошло в районе Котельников в Подмосковье.
Напомним, что в России испугались атак и заявили, что будут лучше "защищаться с воздуха и моря".
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