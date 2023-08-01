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В России произошел очередной масштабный пожар (яркое видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
104
Время на прочтение
1 мин
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В России произошел очередной масштабный пожар (яркое видео)

В России произошел очередной пожар / Фото: Скриншот

Что именно стало причиной возгорания – пока неизвестно, однако горит складское помещение.

В российском Подмосковье произошел сильный пожар рядом с торговым магазином Леруа Мерлен. Дым от огня виден за много километров от места инцидента.

Об этом пишут российские телеграммы-каналы.

На кадрах из видео, обнародованных очевидцами пожара, видно, как в небо поднимается огромный белый столб дыма. Также видно сильное пламя. Что именно стало причиной возгорания – пока неизвестно, однако горит складское помещение. Понятно только, что чрезвычайное событие произошло в районе Котельников в Подмосковье.

В Подмосковье произошел очередной масштабный пожар

В Подмосковье произошел очередной масштабный пожар

Напомним, что в России испугались атак и заявили, что будут лучше "защищаться с воздуха и моря".

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Дата публикации
Просмотры
104
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