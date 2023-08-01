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В Росії сталася чергова масштабна пожежа (яскраве відео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
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В Росії сталася чергова масштабна пожежа (яскраве відео)

В Росії сталася чергова пожежа / Фото: Скріншот

Що саме стало причиною загоряння - наразі невідомо, проте горить складське приміщення.

В російському Підмосков’ї сталася сильна пожежа поряд із торговельним магазином Леруа Мерлен. Дим від вогню видно за багато кілометрів від місця інциденту.

Про це пишуть російські телеграм-канали.

На кадрах з відео, які оприлюднили очевидці пожежі, видно, як у небо здіймається величезний білий стовп диму. Також видно сильне полум’я. Що саме стало причиною загоряння - наразі невідомо, проте горить складське приміщення. Зрозуміло тільки, що надзвичайна подія сталася в районі Котельників у Підмосков’ї.

В Підмосков’ї сталася чергова масштабна пожежа

В Підмосков’ї сталася чергова масштабна пожежа

Нагадаємо, що в Росії злякалися атак і заявили, що будуть краще "захищатися з повітря й моря".

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Дата публікації
Перегляди
1187
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