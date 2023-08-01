В Україні відсьогодні криптовалютою можна розраховуватись в будь-якому магазині

Де встановлено банківський термінал. Компанія Trustee випустила на ринок інноваційний продукт - криптокартку Trustee Plus, ставши першою компанією на українському ринку, яка пропонує інструмент для розрахунку криптовалютами з такими умовами.

Цей новий продукт є віртуальною банківською карткою Mastercard, яку можна підключити до платіжних систем Google Pay та Apple Pay, що дозволяє її власникам оплачувати покупки за допомогою криптовалюти.

Для користування криптокарткою Trustee Plus, достатньо завантажити мобільний додаток Trustee Plus та успішно пройти верифікацію. Ця проста процедура дозволяє забути про необхідність замовляти фізичну картку та чекати на її доставку. Крім того, користувачам застосунку "Дія" потрібно всього лише одна хвилина для підтвердження особи.

Засновник та генеральний директор компанії Trustee, Вадим Груша, підкреслив, що їхня мета - зробити використання криптовалюти доступним для кожного у повсякденних витратах. Вже зараз, за даними компанії, перших тисячу користувачів успішно активували свої криптокартки в додатку Trustee Plus. Груша впевнений, що ця цифра збільшиться в 10 разів протягом найближчих годин, адже люди активно користуються можливістю оплачувати свої покупки криптовалютою, бо це не тільки вигідно, а й дуже зручно.

Криптокартка Trustee Plus призначена як для вже знайомих з криптосвітом ентузіастів, так і для новачків, які лише починають розуміти цей новий фінансовий інструмент і відкривають для себе його широкі можливості. Завдяки таким інноваціям, криптокартки можуть стати широко поширеними і опинитися в кожному смартфоні, дозволяючи зручно та швидко використовувати цифрові монети для оплати послуг та товарів.

Довідка

Trustee - ліцензований постачальник послуг в сфері цифрових активів. Перший продукт компанії - застосунок Trustee Wallet на ринку з 1 травня 2019 року і має більше мільйона користувачів. Головний R&D офіс компанії знаходиться у Вінниці. В поточних умовах, коли все більше українців хочуть купити криптовалюту онлайн, інструменти від Trustee - актуальні і популярні, як ніколи.