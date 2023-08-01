"Непідйомна" сума: пасажира Range Rover, який слухав Лепса у центрі Львова, оштрафували

Галицький районний суд визнав винним Лук'яна Зайцева, який разом із друзями голосно слухав російські пісні у машині. Йому призначили штраф у розмірі 51 грн.

Про це повідомляє Zahid.net.

На судове засідання хлопець не зʼявився. Так, 27 липня суддя Галицького райсуду Ірина Волоско визнала Лук'яна Зайцева винним у дрібному хуліганстві та призначила 51 грн штрафу. Крім цього, він має сплатити 537 грн судових витрат. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.

Що відомо про скандал

Нагадаємо, 7 травня у центрі Льова спалахнув гучний скандал. Хлопцям, які на парковці слухали пісню російського виконавця Григорія Лепса, зробили зауваження. Любителі творчості окупантів не вигадали нічого кращого, ніж накинутися на журналіста, який зафільмував інцидент.

Традиційно, згодом молодик спробував перепросити, записавши відеозвернення. Ймовірно, він розраховує на "білий квиток".

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