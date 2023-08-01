"Неподъемная" сумма: пассажира Range Rover, который слушал Лепса в центре Львова, оштрафовали

Галицкий районный суд признал виновным Лукьяна Зайцева, вместе с друзьями громко слушавшего российские песни в машине. Ему назначен штраф в размере 51 грн.

Об этом сообщает Zahid.net.

На судебное заседание молодой человек не явился. Так, 27 июля судья Галицкого райсуда Ирина Волоско признала Лукьяна Зайцева виновным в мелком хулиганстве и назначила 51 грн штрафа. Кроме этого, он должен оплатить 537 грн судебных издержек. Это постановление может быть обжаловано в апелляционном суде.

Что известно о скандале

Напомним, 7 мая в центре Лева разразился громкий скандал. Ребятам, которые на парковке слушали песню российского исполнителя Григория Лепса, сделали замечание. Любители творчества оккупантов не придумали ничего лучше, чем наброситься на журналиста, который зафильмовал инцидент.

Традиционно, впоследствии молодой человек попытался извиниться, записав видеообращение. Вероятно, он рассчитывает на "белый билет".

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