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В России заныли, что Украина атаковала корабли Черноморского флота

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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В России заныли, что Украина атаковала корабли Черноморского флота

Россия заявила об атаке ВСУ на Черноморский флот. Фото из открытых источников

В России заявили, что Украина атаковала корабли Черноморского флота беспилотными катерами.

В России заявили, что ночью 1 августа ВСУ совершили атаку беспилотными катерами на корабле Черноморского флота.

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Тремя морскими безэкипажными катерами они пытались атаковать патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков", которые выполняли задачи по контролю судоходства в 340 км к юго-западу от Севастополя", — говорится в заявлении.

В оборонном ведомстве страны-агрессорки уверяют, что при отражении атаки все три безэкипажных катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей.

Ранее сообщалось, есть ли у Украины средства, чтобы потопить Черноморский флот РФ. Свое мнение высказал военный эксперт Михаил Притула в интервью ТСН.ua.

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Дата публикации
Просмотры
5640
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