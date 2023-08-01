ВСУ наступают на двух направлениях и закрепляются на рубежах – сводка Генштаба

Вооруженные силы Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. За прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений.

За прошедшие сутки враг нанес 9 ракетных и 57 авиационных ударов, произвел 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые гражданские, среди которых есть дети. Разрушения подверглись жилым домам.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба 1 августа.

Российская Федерация продолжает игнорировать законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам. Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой, отмечают в Генштабе.

Ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районах Степного Сумской области и Удов Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе пострадали Сеньковка, Турья, Блешня, Бучки Черниговской области; Мефодиевка, Сытное, Стариковое, Могрица, Степок и Рясное на Сумщине и Уде, Ветеринарное, Старица, Волчанск, Нестерное и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника восточнее Берестового на Харьковщине и возле Новоселовского Луганской области. Враг нанес авиационный удар в районе Дружелюбовки Донецкой области. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы свыше 10 населенных пунктов, в частности Одрадно, Колодезно, Каменка, Фиголовка, Новомлынск и Западное Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары севернее Серебрянки и возле Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Роздоловка, Орехово-Василовка, Григоровка, Ивановское, Предтечино и Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах Нью-Йорка и Авдеевки. Продолжает обстрелы населенных пунктов, в частности Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Силы обороны продолжают сдерживать пришествие русских войск в районах Марьинки и Победы. Враг совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов, среди которых Марьинка, Победа, Георгиевка и Остро Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Благодатного и Старомайорского. В районе последнего предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение. Продолжает обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар и Благодатное Донецкой области.

В Запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Оккупанты нанесли авиационных ударов в районах Малиновки и Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Левадное, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов, Степное и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник сохраняет военное присутствие. Артиллерийские обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Дмитровка и Очаков Николаевской области; Михайловка, Дудчаны, Берислав, Львов, Херсон и Днепровское Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, продолжают огненное поражение врага.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 3 – по зенитно-ракетным комплексам врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 зенитно-ракетных комплексов противника, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы, состав боеприпасов и склад боеприпасов.

Напомним, издание Financial Times пишет, что диктатор РФ ВладимирПутин готовится к еще большей и продолжительной войне в Украине. По мнению аналитиков издания, об этом могут свидетельствовать изменения, внесенные в закон о мобилизации в России.

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