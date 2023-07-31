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Командующий НГУ ответил, когда командир "Азова" вернется на фронт

Командующий НГУ ответил, когда командир "Азова" вернется на фронт

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Командующий НГУ ответил, когда командир "Азова" вернется на фронт

Командующий НГУ Александр Пивненко сообщил, когда на фронт вернется командир "Азова" Денис Прокопенко/Скриншот

Вернувшиеся из Турции "азовцы" будут выполнять задачи, как и все остальные. Вето для их участия в боевых действиях нет.

Командир "Азова" Денис Прокопенко "Редис" может вернуться на фронт уже напротяжении месяца, однако все зависит от ситуации на поле боя.

Об этом командующий Нацгвардией Александр Пивненко рассказал в интервью изданию "Украинская правда".

Пивненко также сообщил, что для него нет вето на участие в боевых действиях и Прокопенко, и остальных "азовцев", которые в начале июля вернулись из Турции. Напомним, в этой стране бойцы должны были находиться до конца войны в Украине в пределах договоренностей после освобождения из российского плена.

"Денис, он же занимает какую-то должность. Они обороняли Мариуполь, еще некоторые у них были задачи не в составе бригады, а в составе батальонно-тактической группы. Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные", – рассказал командующий НГУ.

"Для меня такого какого-то запрета, чтобы мне кто-то говорил, что те воюют, а те – нет, нет. Тем более, я не распределяю, кто воюет", – добавил Пивненко.

Он также отметил, что есть верховный главнокомандующий, главнокомандующий, есть направляющие по оперативно-стратегическому испытанию: "Кому нужна помощь, они присылают, грубо говоря, на военном языке, ко мне боевое распоряжение, я его выполняю, и все".

Командующий Нацгвардией также назвал примерно сроки, когда Прокопенко может вернуться на фронт.

"В зависимости от обстановки, которая складывается на фронте. Возможно, и в течение месяца. Увидим, посмотрим, жизнь покажет", – сказал Пивненко.

Напомним, 8 июля президент Владимир Зеленский сообщил о возвращении в Украину пяти командиров из "Азовстали", которые после освобождения из российского плена должны были находиться в Турции до конца войны.

Уже в середине июля командир Третьей штурмовой бригады "Азов" Денис Прокопенко заявил, что вернется на службу после реабилитации. Он сказал, что является солдатом и его "не интересуют никакие другие направления деятельности, кроме военного дела".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Командир "Азова" Редис встретился с бойцами бригады"

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Дата публикации
Просмотры
3159
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