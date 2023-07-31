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Командувач НГУ відповів, коли командир "Азова" повернеться на фронт

Командувач НГУ відповів, коли командир "Азова" повернеться на фронт

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Командувач НГУ відповів, коли командир "Азова" повернеться на фронт

Командувач НГУ Олександр Півненко повідомив, коли на фронт повернеться командир "Азова" Денис Прокопенко / Скриншот

"Азовці", які повернулися з Туреччини, виконуватимуть завдання, як і всі інші. Вето на їхню участь у бойових діях немає.

Командир "Азова" Денис Прокопенко "Редіс" може повернутися на фронт вже протягом місяця, однак усе залежить від ситуації на полі бою.

Про це командувач Нацгвардії Олександр Півненко розповів у інтерв’ю виданню "Українська правда".

Півненко також повідомив, що для нього немає жодних вето на участь у бойових діях і Прокопенка, і решти "азовців", які на початку липня повернулися з Туреччини. Нагадаємо, в цій країні бійці мали перебувати до кінця війни в Україні в межах домовленостей після звільнення з російського полону.

"Денис, він же обіймає якусь посаду. Вони обороняли Маріуполь, ще деякі в них були задачі не в складі бригади, а в складі батальйонно-тактичної групи. Вони готуються і будуть виконувати завдання, як і всі інші", – розповів командувач НГУ.

"Для мене такої якоїсь заборони, щоб мені хтось казав, що ті воюють, а ті – ні, немає. Тим паче, я не розподіляю, хто воює", – додав Півненко.

Він також зазначив, що є верховний головнокомандувач, головнокомандувач, є напрямківці по оперативно-стратегічному випробовуванню: "Кому треба допомога, вони присилають, грубо кажучи, військовою мовою, до мене бойове розпорядження, я його виконую, і все".

Командувач Нацгвардії також назвав приблизні терміни, коли Прокопенко може повернутися на фронт.

"Залежно від обстановки, яка складається на фронті. Можливо, і протягом місяця. Побачимо, подивимося, життя покаже", – сказав Півненко.

Нагадаємо, 8 липня президент Володимир Зеленський повідомив про повернення до України п’яти командирів з "Азовсталі", які після звільнення з російського полону повинні були перебувати у Туреччині до кінця війни.

Вже в середині липня командир Третьої штурмової бригади "Азов" Денис Прокопенко заявив, що повернеться на службу після реабілітації. Він сказав, що є солдатом і його "не цікавлять ніякі інші напрямки діяльності, крім військової справи".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Командир "Азову" Редіс зустрівся з бійцями бригади"

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Дата публікації
Перегляди
2954
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