Рік після теракту в Оленівці: що з розслідуванням та хто причетний до вбивства 

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У ніч проти 29 липня 2022 року у окупованій Оленівці Донецької області терористичний акт призвів до загибелі понад 50 людей, з 130 осіб отримали поранення.

Барак із полоненими "азовцями" був підірваний російською окупаційною армією. В офісі генпрокурора стверджують, що вибух спричинений реактивним термобаричним гранатометом. Розслідування вказує на знущання над українськими військовополоненими в колонії, а екскерівника колонії підозрюють у причетності до цих випадків.

ООН намагалася розслідувати трагедію, але РФ не надала дозвіл на вхід на територію колонії. Українська сторона прагне відновлення місії ООН, щоб з'ясувати правду про події в Оленівці.

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У ніч проти 29 липня 2022-го російська окупаційна армія підірвала створений барак із полоненими "азовцями" в окупованій Оленівці Донецької області. Внаслідок терористичного акту загинули понад пів сотні людей, ще 130 осіб зазнали поранень. Росія традиційно звинуватила у скоєному Україну. Нібито ЗСУ завдали удару з системи HIMARS. Втім, в Офісі генпрокурора причиною вибуху назвали російську термобаричну зброю.

Останні новини про розслідування вбивства українських захисників в Оленівці - в матеріалі ТСН.ua.

Нові деталі теракту РФ в Оленівці

Авторку розслідування, журналістка Медійної ініціативи за права людини Марія Климик днями розповіла нові подробиці про вбивство українських оборонців в №120. За її словами, українці в колонії чули два вибухи: один зовні, а інший - всередині бараку стався приблизно о 23:30-24:00.

Військовослужбовці, котрі перебували в основній частині барака, яку зачепило вибуховою хвилею, одразу ж загинули. Згодом почалася пожежа, а тому тіла цих людей вигоріли. В іншій частині будівлі люди отримали тяжкі поранення, але вижили.

Вже після теракту охорона закладу відкрила вогонь по тих, хто вибрався з барака. Росіяни також не допомагали пораненим воїнам ЗСУ врятуватися чи гасити пожежу. Все це робили самі військові, перев'язуючи рани залишками одягу, який був на них.

За даними правозахисників, із моменту вибуху до того, коли азовців почали евакуйовувати звідти, пройшло 6 годин.

Докази проти екскерівника колонії №120

Українська Служба безпеки зібрала докази на колишнього керівника окупаційної "Волноваської виправної колонії" - відомо як Оленівської. Ним виявився місцевий житель, який до 2014-го очолював сектору з розшуку в Горлівському райвідділі розформованої міліції Донецької області. На початку 2022-го зловмисник став керівником Оленівської колонії. Очолював її до кінця липня.

Екскерівника колонії підозрюють у причетності до масових знущань над українськими військовополоненими у в'язниці. Зокрема, відомо про понад сотню таких випадків. Для тортур військових ЗСУ відводили до спеціально створеного "дисциплінарного ізолятора". Там до них застосовували різні види фізичного насильства і вчиняли психологічний тиск, які супроводжували постійними погрозами "повільного" вбивства.

Заява Офісу генпрокурора

В українському Офісі генпрокурора наголошують, що вибух у виправній колонії був спричинений застосуванням реактивного термобаричного гранатомета.

Втім, через рік після трагедії точна кількість загиблих українських військовополонених досі не відома, каже заступник начальника департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, ОГ Тарас Семків.

"Можу поінформувати, що на теперішній час ідентифіковано 52 тіла наших загиблих героїв з 57, яких повернула нам держава-агресор. Ідентифікація інших п’яти тіл ще триває, але ми не впевнені що це всі тіла", – сказав він.

Позиція ООН

Через 25 днів після трагедії ООН створила групу з розслідування теракту в Оленівці. Втім, у січні 2023-го там заявили, що місія з розслідування теракту в Оленівці, де загинули українські військові, можлива. Адже РФ не надала дозволу зайти на територію колонії.

Своєю чергою уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець днями наголосив: Київ прагне, аби Організація відновила цю місію. З його слів, українська сторона зі свого боку готова надати своє експертне дослідження і все, що необхідно, щоб була встановлена правда.

Разом з тим верховний комісар ООН із прав людини Фолькер Тюрк спростував заяву Москви про те, що бійці в Оленівці були вбиті ракетою Himars.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Теракт в Оленівці! Охорона не допомагала, а вбивала!"

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