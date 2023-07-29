"Росіяни переформатувались" – Подоляк про тактику окупантів

Збройні сили України продовжують контранаступ. Наші воїни показали, що вони – вкрай ефективні з точки зору наступальних дій. Адже ніхто не очікував, що ЗСУ наступатимуть у Харківській та Херсонській областях – ні Росія, ні наші партнери.

Радник голови ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 Каналу" розповів, як і чому Росія воює по-іншому.

"Росія тоді була дуже налякана. Росіяни переформатувались з точки зору того, що вони робитимуть. Нагнали "гастарбайтерів" з країн колишнього Радянського Союзу. На відміну від України, де кожен свідомий того, що сьогодні відбувається, Росія воює по-іншому. Вони привезуть 5 тисяч "гастарбайтерів" й вони будуватимуть фортифікаційну складову. Ви їх знищили HIMARS – і це взагалі не викликає жодних питань, – а вони потім привозять наступні 5 тисяч. Ви їх знищили – привозять наступних. І це не викликає жодної дискусії всередині Росії", - пояснив він.

Радник голови ОП також зауважив, що ця війна унікальна тим, що комітети солдатських матерів, які виникли у Росії після першої та другої Чеченських воєн, і які були достатньо активними, – сьогодні підтримують війну проти України.

"Ці матері зараз говорять: "Наші хлопчики повинні їхати помирати", - резюмував Подоляк.

Нагадаємо, Михайло Подоляк розповів, наскільки захищена критична інфраструктура України від ударів РФ, та до чого українцям готуватися цього опалювального сезону.

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