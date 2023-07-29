"Россияне переформатировались" – Подоляк о тактике оккупантов

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление. Наши воины показали, что они крайне эффективны с точки зрения наступательных действий. Ведь никто не ожидал, что ВСУ будут наступать в Харьковской и Херсонской областях – ни Россия, ни партнеры.

Советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью "24 Каналу" рассказал, как и почему Россия воюет по-другому.

"Россия тогда была очень напугана. Россияне переформатировались с точки зрения того, что они будут делать. Нагнали "гастарбайтеров" из стран бывшего Советского Союза. В отличие от Украины, где каждый осознает происходящее. Россия воюет по-другому. Они привезут" 5 тысяч "гастарбайтеров" и они будут строить фортификационную составляющую. Вы их уничтожили HIMARS – и это вообще не вызывает никаких вопросов, – а они потом привозят следующие 5 тысяч. Вы их уничтожили – привозят следующих. И это не вызывает никакой дискуссии внутри России", – объяснил он.

Советник главы ОП также отметил, что эта война уникальна тем, что комитеты солдатских матерей, возникшие в России после первой и второй Чеченских войн, и которые были достаточно активными, сегодня поддерживают войну против Украины.

"Эти матери сейчас говорят: "Наши мальчики должны ехать умирать", – резюмировал Подоляк.

Напомним, Михаил Подоляк рассказал, насколько защищена критическая инфраструктура Украины от ударов РФ, и к чему украинцам готовиться в этом отопительном сезоне.

Читайте также: