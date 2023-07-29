Польша и Литва могут закрыть границу с Беларусью из-за "вагнеровцев"

Страны Балтии, имеющие границы с Беларусью, готовы перекрыть их в случае "серьезного инцидента".

Польша и Литва рассматривают возможность закрытия границ с Беларусью из-за беспокойства по поводу присутствия наемников российской военной компании "Вагнер".

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс, передает "Радио Свобода".

"Рассуждения реальны. Возможность закрытия границы существует", – сказал он журналистам.

Литва неоднократно предупреждала своих западных союзников, что наемники ЧВК "Вагнера" могут маскироваться под искателей убежища, пытаясь пересечь границу Беларуси со странами-членами ЕС, или устроить провокации с участием беженцев.

"Это могут быть какие-то группы беженцев, нелегальных мигрантов, которых перебрасывают, чтобы вызвать какие-то беспорядки", – сказал Абрамавичюс.

Глава правящей партии Польши Ярослав Качиньский заявил, что "вагнеровцы" находятся в Беларуси не для развлечения".

"Они есть там для того, чтобы создавать разного рода кризисы, прежде всего направленные против Польши", — сказал Качиньский, добавив, что Польша наращивает свою обороноспособность, чтобы эти провокации, эти действия потерпели поражение.

По данным ГУР Минобороны Украины, на сегодняшний день на территории Беларуси находятся менее 10 тысяч боевиков "Вагнера", которые начали прибывать туда в конце июня-начале июля после попытки мятежа владельца компании Евгения Пригожина.

Из-за возникшей в Беларуси угрозы Польша перебросила к своей восточной границе больше войск и планирует строительство новой воинской части. А в Литве заявили о существенных изменениях в своих военных возможностях за последние годы и призвали не "танцевать под дезинформационные месседжи Пу и Лу".

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