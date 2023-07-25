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"Сказки, чтобы утешить народ РФ": эксперт объяснил, почему "Вагнер" не угрожает Польше

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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"Сказки, чтобы утешить народ РФ": эксперт объяснил, почему "Вагнер" не угрожает Польше

Наемники ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси. / Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко заявил, что "вагнеровцы" якобы собрались "идти на Варшаву и Жешув".

Риторика белорусского диктатора Александра Лукашенко о том, что "вагнеровцы" якобы хотят сходить на "экскурсию" на территорию Польши – это "сказки, чтобы порадовать русский народ". У наемников Пригожина нет ни ресурсов, ни технических возможностей.

Об этом экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев рассказал в интервью изданию Obozrevatel.

"Очевидно, что и польская армия усилила свое присутствие на восточных границах, проводятся определенные мероприятия, связанные с усилением границы, в Литве. А то, что украинская армия создала самый мощный заслон на территории четырех областей, граничащих с Беларусью, это очевидно. Волынь, Ровно, Житомир, Киев надежно защищены", – отметил он.

Владислав Селезнев также подчеркнул, что террористы ЧВК "Вагнер" пока не представляют угрозы и для Украины. Ведь ВСУ серьезно подготовились на этом этапе противостояния. По данным мониторинговых групп, у террористов частной военной компании нет боевой техники на территории Беларуси.

"Может ли группировка такой численностью угрожать украинской стороне? Безусловно, нет. Мы должны понимать, что любое перемещение "вагнеровцев" будет сразу фиксироваться. Белорусская и украинская разведка будут иметь оперативную проверенную информацию, в том числе по планам ЧВК "Вагнер", — резюмировал экс-спикер Генштаба.

Напомним, накануне самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко на переговорах с диктатором Владимиром Путиным заявил, что террористы из ЧВК "Вагнер" собрались "идти на Варшаву и Жешув".

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Дата публикации
Просмотры
5400
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