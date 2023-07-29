Польща та Литва можуть закрити кордон з Білоруссю через "вагнерівців"

Країни Балтії, які мають кордони з Білоруссю, готові перекрити їх у разі "серйозного інциденту".

Польща та Литва розглядають можливість закриття кордонів з Білоруссю через занепокоєння щодо присутності найманців російської військової компанії "Вагнер".

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Литви Арнольдас Абрамавічус, передає "Радіо Свобода".

"Міркування реальні. Можливість закриття кордону існує", – сказав він журналістам.

Литва неодноразово попереджала своїх західних союзників, що найманці ПВК "Вагнера" можуть маскуватися під шукачів притулку, намагаючись перетнути кордон Білорусі з країнами-членами ЄС, або влаштувати провокації за участю біженців.

"Це можуть бути якісь групи біженців, нелегальних мігрантів, яких перекидають, щоб викликати якісь заворушення", – сказав Абрамавічус.

Голова правлячої партії Польщі Ярослав Качинський заявив, що "вагнерівці" перебувають у Білорусі не для розваги".

"Вони є там для того, щоб створювати різного роду кризи, насамперед спрямовані проти Польщі", – сказав Качинський, додавши, що Польща нарощує свою обороноздатність, щоб ці провокації, ці дії зазнали поразки.

За даними ГУР Міноборони України, на сьогодні на території Білорусі перебувають менше 10 тис. бойовиків "Вагнера", які почали прибувати туди наприкінці червня-початку липня після спроби заколоту власника компанії Євгена Пригожина.

Через виниклу в Білорусі загрозу Польща перекинула до свого східного кордону більше військ і планує будівництво нової військової частини. А в Литві заявили про суттєві зміни у своїх військових можливостях за останні роки та закликали не "танцювати під дезінформаційні меседжі Пу і Лу".

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