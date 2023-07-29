Неявка в ТЦК: адвокат назвал уважительные причины для военнообязанных

Адвокат рассказал, в каких случаях можно получить повестку и не явиться в военкомат.

После вручения повестки военнообязанный должен явиться в территориальный центр комплектования и соцподдержку – военкомат – в указанную дату и время. Тем не менее, есть три законных основания, когда человек может не прийти в военкомат.

Об этом на своем YouTube-канале рассказал адвокат Роман Симутин.

Три уважительные причины неявки в ТЦК:

Болезнь, которая не позволяет самостоятельно двигаться;

Необходимость ухода за больной женой, мужем, ребенком, своими родителями или женой. Эти лица должны проживать вместе с военнообязанным. Также не должно быть близких родственников, которые могли бы взять на себя уход;

Открыто уголовное производство, применение административного взыскания или уголовного наказания в отношении военнообязанного или резервиста.

Напомним, ранее мы писали, какие повестки будут выдавать в Украине в августе.

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