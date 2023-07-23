Какие повестки будут выдавать в Украине в августе

Что изменится в августе – какие повестки будут выдавать
В Украине военное положение и общая мобилизация продлены до 18 августа 2023 года. Повестки могут вручать лично под подпись по месту жительства военнообязанного или в общественных местах. Также повестку может вручать работодатель, если приказ поступил от начальника районного/областного ТЦК.
Всего существуют четыре вида повесток, однако, поскольку призыв на срочную службу не происходит во время военного положения в соответствии со статьей 18-1 Закона о воинской обязанности и военной службе, в августе будут выдавать следующие виды повесток:
- Повестка для уточнения вручаемых данных, чтобы обновить информацию об военнообязанного — состояние здоровья, место работы, семейное положение.
- Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии, которая обязывает военнообязанного пройти медицинское обследование. После прохождения ВЛК в медицинскую карточку заносится заключение комиссии о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе.
- Мобилизационное распоряжение вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии если он признан годным к прохождению военной службы.
Кто имеет право вручать повестки
В соответствии с законодательством вручать повестку могут:
- Сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки.
- Представители органов местного самоуправления.
- Руководители учебных заведений.
- Руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от подчинения и формы собственности.
- Управители многоквартирных домов, владельцы домов.
Что должно быть указано в повестке
Повестка должна содержать следующие данные:
- ФИО и адрес места жительства призывника.
- Вид повестки.
- Список документов, которые нужно иметь с собой.
- Дата, время и адрес – когда и куда нужно явиться;
- Название органа, печать, подпись, ФИО руководителя ТЦК и СП.
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