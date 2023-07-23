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Какие повестки будут выдавать в Украине в августе

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
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Какие повестки будут выдавать в Украине в августе

Какие повестки будут выдавать в августе

Что изменится в августе – какие повестки будут выдавать

В Украине военное положение и общая мобилизация продлены до 18 августа 2023 года. Повестки могут вручать лично под подпись по месту жительства военнообязанного или в общественных местах. Также повестку может вручать работодатель, если приказ поступил от начальника районного/областного ТЦК.

Всего существуют четыре вида повесток, однако, поскольку призыв на срочную службу не происходит во время военного положения в соответствии со статьей 18-1 Закона о воинской обязанности и военной службе, в августе будут выдавать следующие виды повесток:

  • Повестка для уточнения вручаемых данных, чтобы обновить информацию об военнообязанного — состояние здоровья, место работы, семейное положение.
  • Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии, которая обязывает военнообязанного пройти медицинское обследование. После прохождения ВЛК в медицинскую карточку заносится заключение комиссии о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе.
  • Мобилизационное распоряжение вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии если он признан годным к прохождению военной службы.

Кто имеет право вручать повестки

В соответствии с законодательством вручать повестку могут:

  • Сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки.
  • Представители органов местного самоуправления.
  • Руководители учебных заведений.
  • Руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от подчинения и формы собственности.
  • Управители многоквартирных домов, владельцы домов.

Что должно быть указано в повестке

Повестка должна содержать следующие данные:

  • ФИО и адрес места жительства призывника.
  • Вид повестки.
  • Список документов, которые нужно иметь с собой.
  • Дата, время и адрес – когда и куда нужно явиться;
  • Название органа, печать, подпись, ФИО руководителя ТЦК и СП.

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Дата публикации
Просмотры
4396
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