Які повістки видаватимуть в Україні в серпні

Що зміниться у серпні - які повістки видаватимуть
В Україні воєнний стан та загальну мобілізацію подовжено до 18 серпня 2023. Повістки можуть вручати особисто під підпис за місцем проживання військовозобов'язаного або в громадських місцях. Також повістку може вручати роботодавець, якщо відповідний наказ надійшов від начальника районного/обласного ТЦК.
Усього існують чотири види повісток, проте, оскільки призов на строкову службу не відбувається під час воєнного стану відповідно до статті 18−1 Закону про військовий обов’язок і військову службу, в серпні видаватимуть такі види повісток:
- Повістка для уточнення даних, яку вручають, щоб оновити інформацію про військовозобов'язаного - стан здоров'я, місце роботи, сімейний стан.
- Повістка на проходження військово-лікарської комісії, яка зобов'язує військовозобов'язаного пройти медичне обстеження. Після проходження ВЛК в медичну картку заноситься висновок комісії про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби.
- Мобілізаційне розпорядження вручається військовозобов'язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.
Хто має право вручати повістки
Відповідно до законодавства вручати повістку можуть вручати:
- Співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
- Представники органів місцевого самоврядування.
- Керівники закладів освіти.
- Керівники підприємств, установ, організацій, незалежно від підпорядкування і форми власності.
- Управителі багатоквартирних будинків, власники будинків.
Що повинно бути вказаним в повістці
Повістка повинна містити такі дані:
- ПІБ та адреса місця проживання призовника.
- Вид повістки.
- Перелік документів, які треба мати із собою.
- Дата, час та адреса – коли й куди необхідно з’явитися;
- Назва органу, печатка, підпис, ПІБ керівника ТЦК та СП.
Читайте також: