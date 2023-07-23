Які повістки видаватимуть в Україні в серпні

В Україні воєнний стан та загальну мобілізацію подовжено до 18 серпня 2023. Повістки можуть вручати особисто під підпис за місцем проживання військовозобов'язаного або в громадських місцях. Також повістку може вручати роботодавець, якщо відповідний наказ надійшов від начальника районного/обласного ТЦК.

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Усього існують чотири види повісток, проте, оскільки призов на строкову службу не відбувається під час воєнного стану відповідно до статті 18−1 Закону про військовий обов’язок і військову службу, в серпні видаватимуть такі види повісток:

Повістка для уточнення даних, яку вручають, щоб оновити інформацію про військовозобов'язаного - стан здоров'я, місце роботи, сімейний стан.

Повістка на проходження військово-лікарської комісії, яка зобов'язує військовозобов'язаного пройти медичне обстеження. Після проходження ВЛК в медичну картку заноситься висновок комісії про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби.

Мобілізаційне розпорядження вручається військовозобов'язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.

Хто має право вручати повістки

Відповідно до законодавства вручати повістку можуть вручати:

Співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Представники органів місцевого самоврядування.

Керівники закладів освіти.

Керівники підприємств, установ, організацій, незалежно від підпорядкування і форми власності.

Управителі багатоквартирних будинків, власники будинків.

Що повинно бути вказаним в повістці

Повістка повинна містити такі дані:

ПІБ та адреса місця проживання призовника.

Вид повістки.

Перелік документів, які треба мати із собою.

Дата, час та адреса – коли й куди необхідно з’явитися;

Назва органу, печатка, підпис, ПІБ керівника ТЦК та СП.

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