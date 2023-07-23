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Які повістки видаватимуть в Україні в серпні

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Які повістки видаватимуть в Україні в серпні

Які повістки видаватимуть у серпні

Що зміниться у серпні - які повістки видаватимуть

В Україні воєнний стан та загальну мобілізацію подовжено до 18 серпня 2023. Повістки можуть вручати  особисто під підпис за місцем проживання військовозобов'язаного або в громадських місцях. Також повістку може вручати роботодавець, якщо відповідний наказ надійшов від начальника районного/обласного ТЦК.

Усього існують чотири види повісток, проте, оскільки призов на строкову службу не відбувається під час воєнного стану відповідно до статті 18−1 Закону про військовий обов’язок і військову службу, в серпні видаватимуть такі види повісток:

  • Повістка для уточнення даних, яку вручають, щоб оновити інформацію про військовозобов'язаного - стан здоров'я, місце роботи, сімейний стан.
  • Повістка на проходження військово-лікарської комісії, яка зобов'язує військовозобов'язаного пройти медичне обстеження. Після проходження ВЛК в медичну картку заноситься висновок комісії про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби.
  • Мобілізаційне розпорядження вручається військовозобов'язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.

Хто має право вручати повістки

Відповідно до законодавства вручати повістку можуть вручати:

  • Співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
  • Представники органів місцевого самоврядування.
  • Керівники закладів освіти.
  • Керівники підприємств, установ, організацій, незалежно від підпорядкування і форми власності.
  • Управителі багатоквартирних будинків, власники будинків.

Що повинно бути вказаним в повістці

Повістка повинна містити такі дані:

  • ПІБ та адреса місця проживання призовника.
  • Вид повістки.
  • Перелік документів, які треба мати із собою.
  • Дата, час та адреса – коли й куди необхідно з’явитися;
  • Назва органу, печатка, підпис, ПІБ керівника ТЦК та СП.

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Дата публікації
Перегляди
1463
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