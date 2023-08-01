"Валить білий дим": безпілотники знову атакували Москву

Дим над Москвою - це наслідки прильоту безпілотників.

Дим підіймається у районі "Москва Сіті" - повідомляють російські пабліки.

Вибухи пролунали також в Одинцовському та Наро-Фомінському районах Підмосков'я, повідомляється про "роботу ППО".

У Підмосков'ї ППО нібито збили один безпілотник, повідомили екстрені служби.

Жителі Одинцова та Наро-Фомінська повідомили про помічені в небі безпілотники та роботу системи ППО.

Черговий дрон також врізався в одну з веж "Москва Сіті", було чутно звуки вибухів і видно дим, повідомляють жителі.

"Декілька безпілотників при спробі прольоту до Москви було збито "засобами ППО". Один долетів до тієї ж вежі в Сіті, що й минулого разу. Пошкоджено фасад на рівні 17 поверху. Екстрені служби працюють на місці події - заявив мер Москви Собянін Сергій.

Цікаво, повідомляють моніторингові канали, що БПЛА врізався в ту ж вежу "Москва Сіті", що і попереднього разу - з міністерствами в районі 21-го поверху.

Атака безпілотниками на Москву

Кілька безпілотників атакували вежі "Москва Сіті" у столиці РФ у ніч проти 30 липня, після чого місцева влада заявила про незначні пошкодження фасадів двох офісних веж та поранення охоронця. Водночас у російському Міноборони традиційно відзвітували про нібито знищення дронів. Внаслідок інциденту припиняли роботу аеропорту "Внуково".

Коментуючи наліт БПЛА на Москву, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що "говорити про російський "спокій в глибинці" вже не доводиться. Вони отримали те, що хотіли".

За словами екскерівника Служби зовнішньої розвідки України Миколи Маломужа, удари по Москві є ударами по престижу Путіна і Міноборони Росії.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Дроны в Москве – уже почти привычка! Как и взрывы в Крыму! | Коваленко"