Пригожин розповів про найближчі плани "Вагнера"

Засновник терористичної групи ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що вони припинили вербування нових найманців.

Про це пише російська служба BBC News.

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За його слова, компанія нібито немає дефіциту особового складу, тому немає необхідності проводити вербування.

"Сьогодні час відкриття центрів за набором поки не визначено. Поки ми не відчуваємо дефіциту в особовому складі, ми не плануємо здійснювати новий набір", - заявив Пригожин.

Він додав, що "Вагнер" продовжує роботу в Африці та в так званих "підготовчих центрах" у Білорусі. Однак, як наголосив Пригожин, більша частина найманців компанії зараз перебуває у відпустці.

Варто зазначити, в кінці червня, приблизно через тиждень після спроби збройного заколоту і через місяць після виведення з лінії фронту, терористична компанія ще продовжувала вербувати найманців по всій Росії. Це з'ясувала російська служба BBC News, чиї журналісти телефонували у центри вербування в різних містах.

Раніше про те, що "вагнерівці" на невизначений термін зупиняє роботу регіональних центрів з вербування найманців, повідомив телеграм-канал компанії.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Данілов: "Вагнера" в Білорусі вже достатньо багато...".

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