В частині областей в Україні оголосили повітряну тривогу: загроза балістики

Будьте уважні та обережні.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ у соціальних мережах.
Повітряна тривога лунає у Харківській, Луганській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях та автономній республіці Крим.
Нагадаємо, що раніше у Харкові пролунали вибухи.
Пізніше стало відомо, що у Харкові - проблеми зі світлом та водою після вибухів.
Додамо, що добу тому ворог атакував Харків. Пізніше у Мережі з'явилися фото і відео наслідків нічної атаки по Харкову.
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