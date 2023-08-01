В частині областей в Україні оголосили повітряну тривогу: загроза балістики

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ у соціальних мережах.

Повітряна тривога лунає у Харківській, Луганській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях та автономній республіці Крим.

Нагадаємо, що раніше у Харкові пролунали вибухи.

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Пізніше стало відомо, що у Харкові - проблеми зі світлом та водою після вибухів.

Додамо, що добу тому ворог атакував Харків. Пізніше у Мережі з'явилися фото і відео наслідків нічної атаки по Харкову.