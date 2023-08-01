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В частині областей в Україні оголосили повітряну тривогу: загроза балістики

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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В частині областей в Україні оголосили повітряну тривогу: загроза балістики

Україною шириться повітряна тривога / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Будьте уважні та обережні.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ у соціальних мережах. 

Повітряна тривога лунає у Харківській, Луганській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях та автономній республіці Крим. 

Нагадаємо, що раніше у Харкові пролунали вибухи

Пізніше стало відомо, що у Харкові - проблеми зі світлом та водою після вибухів

Додамо, що добу тому ворог атакував Харків. Пізніше у Мережі з'явилися фото і відео наслідків нічної атаки по Харкову

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Перегляди
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