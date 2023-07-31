Пригожин рассказал о ближайших планах "Вагнера"

Основатель террористической группы ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что они прекратили вербовку новых наемников.

Об этом пишет российская служба BBC News.

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По его словам,у компании якобы отсутствует дефицит личного состава, поэтому нет необходимости проводить вербовку.

"Сегодня открытие центров по набору пока не определено. Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор", — заявил Пригожин.

Он добавил, что "Вагнер" продолжает работу в Африке и так называемых "подготовительных центрах" в Беларуси. Однако, как отметил Пригожин, большая часть наемников компании сейчас находится в отпуске.

Стоит отметить, в конце июня, примерно через неделю после попытки вооруженного мятежа и месяц спустя после вывода с линии фронта, террористическая компания еще продолжала вербовать наемников по всей России. Это выяснила российская служба BBC News, чьи журналисты звонили по телефону в центры вербовки в разных городах.

Ранее о том, что "вагнеровцы" на неопределенный срок останавливает работу региональных центров по вербовке наемников, сообщил телеграмм-канал компании.

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