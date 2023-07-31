Пригожин рассказал о ближайших планах "Вагнера"

По убеждению Пригожина, у компания якобы отсутствует дефицит личного состава.
Основатель террористической группы ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что они прекратили вербовку новых наемников.
Об этом пишет российская служба BBC News.
По его словам,у компании якобы отсутствует дефицит личного состава, поэтому нет необходимости проводить вербовку.
"Сегодня открытие центров по набору пока не определено. Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор", — заявил Пригожин.
Он добавил, что "Вагнер" продолжает работу в Африке и так называемых "подготовительных центрах" в Беларуси. Однако, как отметил Пригожин, большая часть наемников компании сейчас находится в отпуске.
Стоит отметить, в конце июня, примерно через неделю после попытки вооруженного мятежа и месяц спустя после вывода с линии фронта, террористическая компания еще продолжала вербовать наемников по всей России. Это выяснила российская служба BBC News, чьи журналисты звонили по телефону в центры вербовки в разных городах.
Ранее о том, что "вагнеровцы" на неопределенный срок останавливает работу региональных центров по вербовке наемников, сообщил телеграмм-канал компании.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Данилов: "Вагнера" в Беларуси уже достаточно много...".
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