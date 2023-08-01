В Харькове из-за причине вражеской атаки беспилотников есть раненый— СМИ

По меньшей мере, есть два попадания: одно — в здании профессионально-технического училища, второе — в центральной части города.

Об этом информирует Общественное.Харьков.

В здании ПТУ, предварительно, не было людей, в центре Харькова ранен один человек.

По предварительной версии главы полиции, было около шести-семи дронов.

По меньшей мере, один из них попал в здание ПТУ. Предварительно внутри здания никого не было. Также были попадания в центральной части города: один человек ранен, его состояние оценивают медики, сказал Тимошко.

Почему использовали Shahed — выводы будут делать в ВСУ, говорит он. По версии правоохранителя РФ проверяет систему противовоздушной обороны.

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Никаких военных объектов или скопления военнослужащих в местах попадания не было, отметил Владимир Тимошко.

Около половины трехэтажного здания ПТУ разрушены, сообщает корреспондент Общественное Харьков: обрушились два этажа центрального корпуса.

Напомним, что ранее в Харькове раздались взрывы.

Позже стало известно, чтов Харькове – проблемы со светом и водой после взрывов.

Добавим, что сутки назад враг атаковал Харьков. Позже в Сети появились фото и видео последствий ночной атаки по Харькову.