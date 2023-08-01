"Валит белый дым": беспилотники снова атаковали Москву

Дым над Москвой – это последствия прилета беспилотников.

Дым поднимается в районе "Москва Сити" – сообщают российские паблики.

Взрывы раздались также в Одинцовском и Наро-Фоминском районах Подмосковья, сообщается о "работе ПВО".

В Подмосковье ПВО якобы сбили один беспилотник, сообщили экстренные службы.

Жители Одинцова и Наро-Фоминска сообщили о замеченных в небе беспилотниках и работе системы ПВО.

Очередной дрон также врезался в одну из башен "Москва Сити", были слышны звуки взрывов и виден дым, сообщают жители.

"Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты "средствами ПВО". Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 17 этажа. Экстренные службы работают на месте происшествия", — заявил мэр Москвы Собянин Сергей.

Интересно, сообщают мониторинговые каналы, что БПЛА врезался в ту же башню "Москва Сити", что и в прошлый раз – с министерствами в районе 21-го этажа.

Атака беспилотниками на Москву

Несколько беспилотников атаковали башни "Москва Сити" в столице РФ в ночь на 30 июля, после чего местные власти заявили о незначительных повреждениях фасадов двух офисных башен и ранении охранника. В то же время в российском Минобороны традиционно отчитались о якобы уничтожении дронов. В результате инцидента прекращали работу аэропорта "Внуково".

Комментируя налет БПЛА на Москву, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что "говорить о русском "покое в глубинке" уже не приходится. Они получили то, что хотели ".

По словам экс-руководителя Службы внешней разведки Украины Николая Маломужа, удары по Москве являются ударами по престижу Путина и Минобороны России.

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