Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Они получили то, что хотели": Игнат об атаке по Москве

"Они получили то, что хотели": Игнат об атаке по Москве

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат

В Воздушных силах напомнили, что такая атака не первая.

Произошедшая 30 июля атака по Москве говорит о том, что спокойно уже не будет, даже в глубинке.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Разве впервые такое? В России всегда что-то летает, и в Москве в том числе. Есть те, кого война "не касается" – она уже "касается". Уже есть определенные настроения в России – что-то прилетает, и громко. Как бы российские власти не хотели закрыть на это глаза и сказать, что они все сбили, что-то прилетает. Поэтому говорить о российском "покое в глубинке" уже не приходится. Они получили то, что хотели", — сказал он.

Напомним, этой ночью в российской столице произошел взрыв на территории комплекса "Москва-Сити", а россияне заявили об атаке дронов. Кроме того, Минобороны РФ утверждает, что "отразили атаку".

Обо всех последствиях и подробностях атаки — читайте в новости.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1402
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация