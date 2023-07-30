Путин о похищении детей из Украины: "Раздутая история"

Российский диктатор дерзко утверждает, что якобы никаких проблем с возвращением детей родственникам в Украине нет.

Российский диктатор Владимир Путин назвал ситуацию с похищением РФ украинских детей "раздутой историей".

Об этом он сказал во время пресс-конференции по окончании саммита Россия-Африка, сообщают российские пропагандистские СМИ.

"История с похищением детей из Украины якобы Россией раздута, была попытка спасения из детских домов, что покидать их", — заявил российский диктатор.

Он еще раз цинично соврал, что якобы никаких проблем с возвращением детей родственникам в Украину нет.

Напомним, ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что по состоянию на июль на Батькивщину удалось вернуть только 383 украинских ребенка. Россия не предоставляет информацию о наших детях и не заинтересована в том, чтобы семьи воссоединялись.

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