Путін про викрадення дітей з України: "Роздута історія"

Російський диктатор зухвало стверджує, що нібито жодних проблем із поверненням дітей родичам в Україні немає.

Російський диктатор Володимир Путін назвав ситуацію з викраденням РФ українських дітей "роздутою історію".

Про це він сказав під час пресконференції після закінчення саміту Росія-Африка, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

"Історія з викраденням дітей з України нібито Росією роздута, була спроба порятунку з дитячих будинків, що залишати їх та", - заявив російський диктатор.

Він вкотре цинічно збрехав, що нібито жодних проблем із поверненням дітей родичам в Україні немає.

Нагадаємо, раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що станом на липень на Батьківщину вдалося повернути лише 383 українські дитини. Росія не надає інформації про наших дітей і не зацікавлена в тому, аби сім'ї возз'єднувалися.

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