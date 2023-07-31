Возле Таганрога и на Брянщине снова расцвела "бавовна": в РФ говорят о падении беспилотников

Россияне пишут о падении беспилотников в Брянской и Ростовской областях.

В России ни дня не проходит без масштабной "бавовны". Вечером 30 июля в пропагандистских телеграмм-каналах появилась информация о падении беспилотников на хуторе Дарагановка вблизи Таганрога Ростовской области и Трубчевске Брянской области.

Дорогановка

Информация о падении беспилотника в Дарагановке появилась в Сети вечером 30 июля. Российские телеграммы-каналы публикуют фото и фото последствий падения. На кадрах видно, что на месте инцидента возник пожар.

По информации Телеграмм-канала Baza, в результате инцидента пострадали два человека.

Фото: t.me/astrapress

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил падение беспилотника. По его данным, пострадавших нет, повреждена кровля частного домовладения и автомобиль.

Фото: t.me/astrapress

Он добавил, что "принадлежность беспилотника пока неизвестна". Тем временем российские паблики признают, что, судя по обломкам, речь идет о российском беспилотнике "Форпост" или "Орион" – оба типа беспилотников находятся на вооружении ВКС России.

Возле Таганрога расцвела "бавовна": в РФ говорят о падении беспилотника

Брянская область

В Трубчевске Брянской области второй раз за время полномасштабной войны произошла "бавовна". Пропагандистские телеграмма-каналы пишут, что беспилотник врезался в здание местной полиции. Выбиты стекла и повреждена крыша здания.

Здание полиции в Трубчевске / Фото: Фото из социальных сетей

Информации о пострадавших нет. После этого в городе пропал свет.

В Трубчевске Брянской области произошла "бавовна": видео

Напомним, что предыдущая "бавовна" произошла в Трубчевске 20 декабря прошлого года. Тогда россияне жаловались, что якобы беспилотники атаковали энергетический объект.

Напомним, что минувшей ночью, 30 июля, Москву атаковал неизвестный беспилотник. В результате атаки были повреждены правительственные здания.

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