Удар беспилотников по Москве: появились фото последствий изнутри здания

В ночь на 30 июля несколько беспилотников атаковали башни "Москва Сити" в российской столице.
В Сети обнародовали фото последствий удара по Москве-Сити 30 июля. Там же находятся офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Так, из кадров можно увидеть, что от российского Минцифры осталась одни руины и разбомбленная мебель.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что атака якобы привела к незначительным повреждениям фасадов двух офисных башен в "Москва-Сити". По его словам, никто из жителей и работников не пострадал.
Первый БПЛА атаковал 10-й этаж второй башни IQ-квартала "Москва-Сити", где находится офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в 3:20.
Второй удар беспилотника в 4:10 пришелся на нижний этаж другого здания в пределах комплекса "Москва-Сити". Здание немного пострадало – на первых шести этажах повреждено стекло. Площадь повреждений – 40 квадратных метров.
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