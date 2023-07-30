В ночь на 30 июля несколько беспилотников атаковали башни "Москва Сити" в российской столице.

В Сети обнародовали фото последствий удара по Москве-Сити 30 июля. Там же находятся офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Так, из кадров можно увидеть, что от российского Минцифры осталась одни руины и разбомбленная мебель.

Удар беспилотников по Москве: появились фото последствий изнутри здания / Фото: Telegram / ВЧК-ОГПУ

Удар беспилотников по Москве: появились фото последствий изнутри здания / Фото: Telegram / ВЧК-ОГПУ

Удар беспилотников по Москве: появились фото последствий изнутри здания / Фото: Telegram / ВЧК-ОГПУ

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что атака якобы привела к незначительным повреждениям фасадов двух офисных башен в "Москва-Сити". По его словам, никто из жителей и работников не пострадал.

Первый БПЛА атаковал 10-й этаж второй башни IQ-квартала "Москва-Сити", где находится офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в 3:20.

Второй удар беспилотника в 4:10 пришелся на нижний этаж другого здания в пределах комплекса "Москва-Сити". Здание немного пострадало – на первых шести этажах повреждено стекло. Площадь повреждений – 40 квадратных метров.

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