Астрологический прогноз на 31 июля / Фото: Associated Press
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Астрологический совет дня: несмотря на понедельник, активные действия сегодня лучше не предпринимать – успехом они не увенчаются, поэтому имеет смысл посвятить день наведению порядка на рабочем столе: рассортировать документы и избавиться от лишнего.
Символ дня: Змей-искуситель.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6
Счастливый цвет дня: алый, красный, пурпурный, пунцовый.
Счастливые камни дня: морион, агат.
За какую часть тела отвечает: диафрагма, поджелудочная железа.
Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, поэтому необходимо соблюдать осторожность и не забывать о приеме прописанных врачом медикаментов.
Питание дня: питание может быть довольно разнообразным, но от мяса и грибов все-таки лучше отказаться. Также стоит учитывать серьезную вероятность пищевых отравлений, поэтому важно следить за качеством и свежестью продуктов.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться – ожиданий она не оправдает.
Дачные работы дня: степень полезных веществ – витаминов и минералов – в овощах и фруктах в это время достигнет своего максимума, поэтому из сада и огорода они должны отправляться прямо на стол.
Магия и мистика дня: рекомендуется читать духовную и эзотерическую литературу – человек сможет открыть в ней много нового.
Сны дня: сны часто являются вещими: они несут в себе подсказку относительно того, какую жизненную проблему необходимо решить.
Табу дня: конфликтов с окружающими желательно избегать всегда, но в этот день – особенно.
Цитата дня: «Самое невероятное почти всегда оказывается наиболее логичным» (Эрих Мария Ремарк).
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