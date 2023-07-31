Астрологический прогноз на 31 июля

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: несмотря на понедельник, активные действия сегодня лучше не предпринимать – успехом они не увенчаются, поэтому имеет смысл посвятить день наведению порядка на рабочем столе: рассортировать документы и избавиться от лишнего.

Символ дня: Змей-искуситель.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6

Счастливый цвет дня: алый, красный, пурпурный, пунцовый.

Счастливые камни дня: морион, агат.

За какую часть тела отвечает: диафрагма, поджелудочная железа.

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, поэтому необходимо соблюдать осторожность и не забывать о приеме прописанных врачом медикаментов.

Питание дня: питание может быть довольно разнообразным, но от мяса и грибов все-таки лучше отказаться. Также стоит учитывать серьезную вероятность пищевых отравлений, поэтому важно следить за качеством и свежестью продуктов.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться – ожиданий она не оправдает.

Дачные работы дня: степень полезных веществ – витаминов и минералов – в овощах и фруктах в это время достигнет своего максимума, поэтому из сада и огорода они должны отправляться прямо на стол.

Магия и мистика дня: рекомендуется читать духовную и эзотерическую литературу – человек сможет открыть в ней много нового.

Сны дня: сны часто являются вещими: они несут в себе подсказку относительно того, какую жизненную проблему необходимо решить.

Табу дня: конфликтов с окружающими желательно избегать всегда, но в этот день – особенно.

Цитата дня: «Самое невероятное почти всегда оказывается наиболее логичным» (Эрих Мария Ремарк).

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