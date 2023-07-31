Астрологічний прогноз на 31 липня / Фото: Associated Press
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.
Астрологічна порада дня: незважаючи на понеділок, активно діяти сьогодні не варто – успіхом такі дії не увінчаються, тому є сенс присвятити день наведенню ладу на робочому столі: розсортувати документи і позбутися зайвого.
Символ дня: змій-спокусник.
Стихія дня: Метал.
Щасливе число дня: 6.
Щасливі кольори дня: яскраво-червоний, червоний, пурпуровий, густочервоний.
Щасливе каміння дня: моріон, агат.
За яку частину тіла відповідає: діафрагма, підшлункова залоза.
Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань, тому необхідно бути обережними й не забувати про приймання призначених лікарем медикаментів.
Харчування дня: харчування може бути досить різноманітним, але від м'яса і грибів все ж краще відмовитися. Також варто враховувати серйозну ймовірність харчових отруєнь, тому важливо стежити за якістю і свіжістю продуктів.
Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися – очікувань вона не виправдає.
Дачні роботи дня: ступінь корисних речовин – вітамінів та мінералів – в овочах і фруктах у цей час досягне свого максимуму, тому з саду й городу вони мають вирушати просто до столу.
Магія та містика дня: рекомендується читати духовну та езотеричну літературу – людина зможе відкрити в ній багато нового.
Сни дня: сни часто є пророчими: вони несуть у собі підказку щодо того, яку життєву проблему необхідно вирішити.
Табу дня: конфліктів із людьми навколо бажано уникати завжди, але цього дня – особливо.
Цитата дня: "Найнеймовірніше майже завжди виявляється найлогічнішим" (Еріх Марія Ремарк).
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