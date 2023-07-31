В Мелитополе пьяный оккупант расстрелял двух "волонтеров" из Чувашии

Оккупанты не сообщали подробностей, но уточнили, что "всему виной – женщины и алкоголь".

В оккупированном Мелитополе российский захватчик расстрелял двух Z-"волонтеров" из Чувашии.

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский со ссылкой на пропагандистские паблики.

Журналист обратил внимание, что в местном Телеграм-канале для жителей Чувашии без подробностей написали, что "ребята попали под огонь автомата". Но не уточнялось, кто именно мог стрелять из автомата в тыловом Мелитополе.

Фото: Фото из социальных сетей

"Позже другой "волонтер" рассказал некоторые детали случившегося. Спойлер – всему виной женщины и алкоголь. Не понял только одного – зачем ехать в оккупированный Мелитополь в такую даль, если можно мочить друг друга и дома в Чувашии?", – отметил Казанский.

Ранее сообщалось, что на фронте в результате обстрела погиб российский пропагандист Журавлев.

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