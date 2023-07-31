Прогноз погоды в Украине: каким будет первый день августа

В Украине первый день августа будет теплым. Температура воздуха будет составлять до +32°. Местами – дождливое.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В областях будет переменная облачность. В большинстве северных и центральных регионах Украины, а также в Харьковской, Одесской и Николаевской областях — кратковременные дожди, а местами еще и грозы. На остальной территории страны осадков не будет.

Ночью температура воздуха в Украине составит 13-18°. Днем в большинстве регионов столбики термометров поднимутся до +23-28°. На юге и востоке страны днем воздух прогреется до +27-32°.

Прогноз погоды в Украине на 1 августа. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области и в столице — переменная облачность. Местами в области кратковременный дождь и гроза. Ветер южный 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью будет +13-18°, а днем поднимется до +23-28°. В Киеве ночью столбики термометров покажут 15-17 ° тепла, днем — +25-27 °.

Погода в августе

Синоптики Укргидрометцентра рассказали, какой будет погода в августе. В последний месяц лета синоптики прогнозируют +20-25°. Прохладнее будет в Карпатах – Карпатах 16-18°.

Осадки в августе будут в пределах нормы (-80-100%): 31-73 мм по Украине и 90-112 мм – в Карпатах.

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