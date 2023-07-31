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Прогноз погоди в Україні: яким буде перший день серпня

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Прогноз погоди в Україні: яким буде перший день серпня

В Україні 1 серпня буде мінлива хмарність. / Фото: ТСН.ua

В областях - мінлива хмарність.

В Україні перший день серпня буде теплим. Температура повітря становитиме до +32°. Місцями - дощитиме. 

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В областях буде мінлива хмарність. В більшості північних та центральних регіонах України, а також на Харківщині, Одещині та Миколаївщині - короткочасні дощі, а місцями ще й грози. На решті території країни опадів не буде. 

Вночі температура повітря в Україні становитиме +13-18°. Вдень у більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до +23-28°. На півдні та сході країни вдень повітря прогріється до +27-32°.

Прогноз погоди в Україні на 1 серпня / © Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні на 1 серпня / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 

На Київщині та в столиці - мінлива хмарність. Місцями в області буде короткочасний дощ та гроза. Вітер південний 5-10 м/с.

Температура повітря в Київській області вночі становитиме +13-18°, а вдень підніметься до +23-28°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 15-17° тепла, вдень - +25-27°.

Погода в серпні

Синоптики Укргідрометцентру розповіли, якою буде погода в серпні. Останнього місяця літа синоптики прогнозують +20-25°. Прохолодніше буде в Карпатах - Карпатах 16-18°.

Опади в серпні будуть у межах норми (- 80-100%): 31-73 мм по Україні та 90-112 мм - в Карпатах.

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Дата публікації
Перегляди
526
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